B-finaali jõudnud Koppel: tulemus ei vastanud meie võimetele

"Tänane (reedene - toim) sõit oli parem kui eilne, aga tulemus ei vastanud meie võimetele. Meil jääb natukene tehnilistest oskustest puudu, aga eks olemegi siin oma kogemusi täiendamas, et järgmisel korral läheks veelgi paremini," sõnas Koppel.

Neljapäeval läbisid Koppel ja Loot eelsõidu ajaga 7.31,83, reedel olid mehed pea 22 sekundit kiiremad (7.09,85). "Täna olime tõesti oluliselt kiiremad. Ilmastikuolud olid meeldivad, polnud tugevat vastutuult," märkis Loot.

B-finaali võiduga teeniksid Koppel ja Loot EM-ilt seitsmenda koha. "Tulemus pole meile nii oluline. On oluline teada saada, mida peame järgmiseks korraks muutma ja kuidas oleks targem trenni teha, et ettevalmistus paremini sujuks. Kõige olulisem on olümpiapilet. Tähtsam on olla vormis OM-i kvalifikatsiooniks, kui siin EM-il," lisas Koppel.

Vaata videost, mida kujutab endast kergekaalu paarisaerulise kahepaat ja millega tegelevad mehed väljaspool sõudmist.