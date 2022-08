Endrekson: A-finaali pääsemiseks tuleb tõenäoliselt teha elu sõit

Neljapaat koosseisus Mihhail Kuštein, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak jäi hommikul toimunud eelsõidus neljandaks ehk otse poolfinaali viinud kolme parema seast välja, küll tagati edasipääs hiljem vahesõidus Hollandi järel saadud teise kohaga.

"Täna oli ilus ilm, mõtlesime, et tuleme ja naudime teist korda veel sõitmist," viskas Tõnu Endrekson vahesõidu järel ERR-iga rääkides nalja.

"Hommikul oli seadistus päris tugevasti paigast ära. Tugev vastutuul, kohati tundus, et sellest piisab aerude seadistamisel, aga ei piisanud. Õhtul tegime muudatusi ja see andis tulemuse," lisas Endrekson.

"Ikka on psühholoogiline pinge peal, aga kui sa tead põhjuseid, miks sul eelsõidus hästi ei lähe ja mis tagamaad on, siis see natuke lohutab. Homme tuleb [A-finaali pääsemiseks] tõenäoliselt elu sõit teha, konkurendid on tõesti head," ütles kahekordne olümpiamedalist.

Paarisaeruliste neljapaatide poolfinaalid toimuvad Münchenis reedel kell 12.39 ja 12.45.