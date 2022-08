Raplaga liitus esimene leegionär

AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond teatas, et nendega on liitunud esimene leegionär, kelleks on USA ja Austraalia päritolu Kendall Stephens.

Peamiselt positsioonil 3-4 mängiv 201 sentimeetrit pikk pallur on teinud tegusid ülikooliaastatel Nevadas, siirdunud sealt Hispaania kõrgliigasse ja saanud täiendavat kogemust Austraalia suveliigas mängides.

Stephens mängis viimase kolledži hooaja Nevadas, Wolf Packi ridades, kus sooritas oma konverentsi kolmeste rekordi, tabades 126 kaugviset. Selle tulemusega hoiab ta USA kolledži kolmepunktirekordi pingereas top 5 tulemust.

Jaak Karp Stephensiga lepinguni jõudmisest: "See on meie jaoks esmakordne olukord, kus sellele positsioonile palkame välismaalase. Esialgse soovi järgi pidi see koht konkreetsele Eesti mängijale kuuluma. Kendalli puhul peaks tegemist olema korraliku "püssiga", kes ülikooli lõpetamise järel palgati otse Hispaania tippliigasse, mis tookord veel natuke liiga suureks ampsuks osutus. Austraalias jätkunud karjäär aga kinnitas, et tegemist on korraliku mängumehega."