Bruusil on sihikul Eesti rekord: loodan, et see juhtub võimalikult ruttu!

"Ma olen praegu natuke sõnatu," ei osanud Bruus lennujaamas ERR-iga rääkides kohe oma MM-i kokku võttagi. "Olen üliõnnelik, see oli väga mõnus võistlus, kõik oli super. MM-il kuld kaela saada on kirjeldamatu tunne, et seda tunnet kirjeldada, peab seda ise tundma!"

"Kõik oli täpselt nii nagu tavaliselt, treener ei pannud mingit pinget peale, et nüüd pean minema medali järele: just et läheksin nautima ja endast parimat andma," lisas Bruus.

Kulla tõi Calis eestlannale viimane katse kõrgusel 1.95, paar nädalat tagasi kordas Bruus täiskasvanute MM-il Eesti rekordit 1.96 ja sai siis seitsmenda koha. Millal võiks uus rahvusrekord sündida? "Ma tõesti ei oska öelda, aga loodan, et võimalikult ruttu! Tegelikult on see nii lähedal, aga praegu finaalis olin kõigest nii väsinud, et jäi kahjuks tegemata," ütles ta.

Juba järgmise nädala neljapäeval tuleb Bruus staadionile Münchenis toimuvate täiskasvanute Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonis. Edu korral ootab finaal EM-i viimasel võistlusõhtul, 21. augustil. "Ma ei tahaks endale panna mingeid pingeid peale, tahan jälle minna nautima nii nagu tavaliselt, mitte mõelda mingile kohale ega medalile. Tahan lihtsalt anda endast parima ja siis peaks tulema hea tulemus," tõdes Bruus.

Galerii medalistide vastuvõtust Tallinna lennujaamas: