Viru Bruusist: noorsportlane ei jõuagi kogu hooaja järjest tulistada

Tänavu täiskasvanute tiitlivõistlustel debüüdi teinud ja MM-il Eesti rekordit korrates seitsmenda koha saanud ning seejärel paar nädalat hiljem juunioride maailmameistriks tulnud Bruus ületas algkõrguse 1.78 avakatsel, 1.83 tuli teisel katsel ning 1.87 jäigi sel korral ületamata.

"Eks ta häiris, et [võistlus] hommikul ja muidugi see, et neljas tiitlivõistlus järjest," arutles Bruusi treener Mehis Viru. "Aga tal hüpped läksid järjest paremaks ja viimane katse 87-l oli ka väga hea, ta oli juba praktiliselt üle, aga siis unustas jalad korralikult ära tõugata. Sellest on kahju. See näitab, et jalg viskab ja oleks võinud lennata küll. Aga noh, eks ta loogiline ka ole, ega noorsportlane ei jõua ka kogu hooaja järjest ja järjest tulistada, vahepeal peab laadima ka."

"See, et on hommik ja see rada märg ja nätske, paljudel polnud lihtne," lisas Viru, et ka hommikune vihmasadu avaldas võistlusele mõju.

1.87 osutuski kõrguseks, mille ületamisega pääses lõppvõistlusele. "Selles suhtes veidi kahju, oleks võinud viimasega edasi saada ja siis rõõmsalt edasi panna. Aga täna läks nii, eks järgmine kord läheb siis paremini," sõnas Viru.

"See Karmen, kes ta oli juuli alguses ja see, kes ta on praegu… see areng on tohutu," lõpetas Viru. "Just kogemused ja kõrgushüppest arusaamine ja ka tulemused. Ta on kohe hoopis teine hüppaja, see hooaeg on kindlasti väga hästi läinud ja õnnestunud."