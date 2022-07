Bruus MM-debüüdist: kõik läks paremini kui lootsin

"Olen väga-väga-väga õnnelik! Kõik läks vist veel paremini kui lootsin," rõõmustas 17-aastane Bruus. "Tõesti uskumatu, veidike!"

"Tegelikult ikka teadsin, et vorm on hea ja jalg viskab päris hästi. Praegu ei olnud seda ka, et oleks mingi uimane või hommik. Kõik oli väga hästi, polnud liiga palav ega midagi. Väga head tingimused!" jätkas ta. "Võistlushüpped õnnestusid päris hästi, aga ma ütleks, et päris palju õnne oli ka – viimasel kahel katsel, mis ma üle sain, läksin tegelikult päris korralikult vastu, aga latt jäi peale. Seekord oli päris palju õnne, olen väga õnnelik!"

"[1.93] Esimesel katsel vajusin liiga peale. Hoojooks oli korras, muidu on kogu aeg olnud hoojooksuga probleeme. Aga nüüd oli sellega korras, siis oli kõik palju kindlam ja parem oli hüpata," lisas Bruus.

Kõrgushüppe lõppvõistlus on kavas Eesti aja järgi kolmapäeva, 20. juuli varahommikul kell 3.40.