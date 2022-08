Pallo: ma ei ole elu sees nii kiiresti jooksnud

Võistlus algas 1,9 kilomeetri pikkuse ujumisega Harku järves. Seejärel sõideti ratastel 90 kilomeetrit. Võistlus lõppes poolmaratoni ehk 21,1 kilomeetri pikkuse jooksuga.

Meeste arvestuses tuli võitjaks inglane Matthew Brooke, kelle naine Lizi Brooke oli eilsel täispikal Ironmanil kiireim naine. Naiste arvestuses oli kiireim kreeklanna Jenny Boulmeti.

"Publik elas niimoodi kaasa, et see oli ülilahe, kogu see vanalinnas. Ma ei ole elu sees nii kiiresti jooksnud, kui täna vist, uskumatu. Ütleme umbes poole jooksu peal ma vaatasin, et vaikselt ikka konkurendid tulevad eespoolt lähemale, aga ma ei teadnud, kas ma pean vastu või ei pea. Aga kõik elasid niimoodi kaasa, et seal ei olnud varianti, tuli lihtsalt pingutada lõpuni," sõnas Eesti meister triatloni poolpikal distantsil.

Liisa Kull jõudis finišisse nelja tunni ja 30 minutiga. Publiku toetus andis ka talle jõudu, kuid probleemid rattaga lisasid võistlusele mõru maigu.

"See, kui ma tulin ratta vahetusalast välja ja ma sain aru, et mul on pidur tagumise ketta peal ja ma pidin kolm minutit seisma ja pidurit lahti saama. Pöörasin ratta teistpidi, kõik joogid tulid välja, pidurit ei saanud lahti. Ma seisin umbes kolm minutit ja siis ma mõttes juba mõtlesin, et on kõik, aga sain piduri lahti ja rattas andsin 101 protsenti ja jooksus 102 protsenti, et mitte midagi ei jäänud sisse," sõnas naiste Eesti meister triatloni poolpikal distantsil.