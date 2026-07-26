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Otepää triatloni võitsid Siim ja Rahu

Triatlon
Foto: Erik Kukk
Triatlon

Pühapäeval toimunud Otepää triatloni võitsid Cevin Anders Siim ja Kaisa Rahu.

Tihe võistluspäev tõi Otepääle kokku enam 600 sportlast, sealhulgas triatleete Soomest, Rootsist, Taanist, Prantsusmaalt ja Kanadast.

Põhidistantsil võttis oma karjääri esimese täiskasvanute üldvõidu endine ujuja Cevin Anders Siim, kes läbis 1,5 km ujumisdistantsi, 40 km rattasõitu ning 10 km jooksurada ajaga 2.03.21. Teise koha pälvis Kristofer Kamberg (2.05.25) ja kolmandaks tuli Kristo Prangel (2.06.56).

"See stardieelne hirm, et mäed-mäed, ei ole ülde mägede mees, siis tegelikult sain rattas tugevalt vajutada ja jooksus nautida," sõnas Siim võistluse järel.

Naistest sai võidu Kaisa Rahu, kelle jaoks see oli samuti esimene täiskasvanute klassi triatlonivõit. Teisena lõpetas Liisa Kull-Lahe (2.22.03) ning kolmandana Anette Zukker (2.27.38).

"Ma ükskord elus tahan seda linti tõsta, lihtsalt ära anna alla ja ma arvan, see oli see, mis mind hoidis motivatsiooni üleval, et tuleb see lint elus esimest korda ära," ütles Rahu.

Toimetaja: Henrik Laever

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