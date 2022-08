Kimmel: hiilgav, eufooriline, ei oskagi kohe midagi öelda

Laupäeval kell 6:30 startis rohkem kui 1100 meest ja naist selleaastasel Ironmani täispikal triatlonil. Võistlus algas 3.8 kilomeetri pikkuse ujumisega Harku järves. Seejärel suundusid triatleedid 180 kilomeetri pikkusele jalgrattasõidule, mis kulges Tallinna ümbruses. Võistluse lõpetas täispikk maraton ehk 42 kilomeetrit jooksu Tallinna tänavatel.

Esimesena ületas esmakordselt Lennusadamas sees asuva finišijoone Eesti teatevõistkond Team Mobire Team Craft, kellel kulus distantsi läbimiseks seitse tundi ja 43 minutit.

Meeste arvestuses läks olukord aga põnevaks, sest kogu võistluse liidrirolli hoidnud inglane Jamie Berry otsustas jooksul võistluse katkestada, sest luges rada valesti. Esimesena ületas finišijoone Michal Holub Slovakkiast, kelle aeg oli kaheksa tundi ja 40 minutit. Pärast jooksu oli ta õnnelik, et sai esimest korda elus Tallinnasse tulla ja siin võistelda.

"Ma saan aru, et see on väga ilus hetk minu jaoks," sõnas Holub.

Kõigest kuus minutit hiljem jõudis finišisse esimene eestlane Jaak Kimmel, kes sai üldarvestuses teise koha. Tema jaoks oli tegemist kolmanda Ironmani stardiga ning sel korral suutis ta isiklikku rekordit parandada lausa 50 minutiga.

"Hiilgav, eufooriline, ei oskagi kohe midagi öelda. Adrenaliin on laes ja praegu ei saa väsimusest väga veel arugi, küll see jõuab kohale varsti," kommenteeris Kimmel.

Võistluspäevast ei puudunud ka veri ja pettumus. Kolmandale kohale tulnud sakslane Norman Banick oli võistluses pettunud, sest tegi jooksul eksimuse tõttu nelja kilomeetrise lisaringi. Ühtlasi vigastas sakslane ka oma jalga.

"Me tegime lisaringi vanalinnas, sest teed näitav ratas läks valesse kohta ning esikolmik jooksis selle järel. Seega jooksime neli lisakilomeetrit," kurtis Banick.

Naiste arvestuses tuli esikohale inglanna Lizi Brooke ajaga üheksa tundi ja 43 minutit. Esimene eestlanna Liisi Alamaa lõpetas kolmandana ja ületas finišijoone kaksteist minutit pärast inglannat.

Pühapäeval stardib poolpikk Ironman, mis on ka triatloni Eesti meistrivõistluste distants.