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Kapten: ka tippsportlased teevad vigu, see on normaalne

Triatlon
Foto: ERR
Triatlon

Äsja Tallinnas toimunud Ironmani triatloni poolpikal distantsil lõpusirgel läbi raskuste kolmanda koha saavutanud Liis Kapten rääkis "Ringvaates", et ei järginud oma toitumisplaani. 20-aastane Kapten ütles, et temaga on kõik korras ja saavutuse üle on ta uhke.

Kapten tegi oma esimesel poolpikal triatlonil suurepärase võistluse, kui oli pärast ujumist ja rattasõitu saavutanud konkurentide ees kuueminutilise edu. Konkurendid suutsid eestlanna vahet küll lihvida, aga ta oli veel pool kilomeetrit enne finišijoont mugaval esikohal.

Siis tabas Kaptenit aga katastroof: ta kaotas tasakaalu ning kukkus mitu korda finišisirgel pikali, sealhulgas valusalt vastu raja ääres olnud posti. Ta loovutas oma esikoha ning saavutas lõpuks kolmanda koha, kuid tema eneseületus ning võitlejahing oli muljetavaldav.

Kapten külastas teisipäeval "Ringvaadet" ning ütles Hannes Hermakülale, et ei kaotanud esikohta, vaid võitles omale kolmanda koha välja. "Praegu tunnen täitsa hästi. Peale pikka võistlust on ikka lihased kanged, aga kõik muu on korras. Pole häda midagi!" ütles noorsportlane.

"Tundsin, et mu keha lülitas end täiesti välja umbes 300-400 meetrit enne finišit. Kõigepealt ei suutnud end püsti hoida, siis läks tasakaal ära. Sellepärast ma siis vastu aeda ja posti käisin. Mingit osa kahjuks ei mäleta, olin lihtsalt nii viimase piiri peal. Teadsin lihtsalt, et finiš on seal ja pean sellest üle minema, ei tohi lasta ennast aidata," meenutas ta. "Sain aru, et finiš on seal. Seda, kuidas ma vastu posti kukkusin, ei mäleta. Aga nägin finišit veel pärast seda."

Kokkupõrge posti ja aiaga paistis päris valus, ega vigastada ei saanud? "Post sai rohkem haiget! Mul on ainult paar sinikat," vastas noor triatlonitäht.

20-aastane Kapten keskendub muidu lühemale olümpiadistantsile ning sprindivõistlustele, kuid tahtis kodusel võistlusel end proovile panna. Selleks oli toitumisnõustajaga paika pandud plaan, millest ta võistluse ajal aga kinni ei pidanud. "Ma ei toitunud jooksu ajal õigesti. Kogu võistlus toitusin plaanikohaselt, jooksma minnes tundsin ennast hästi. Võtsin esimestel kilomeetritel pool geeli ja esimesed 10 km hoidsin vahet. Lõpu poole tundsin, et oleksin pidanud ikkagi plaani juurde jääma ja rohkem sööma, mitte usaldama enesetunnet," ütles Kapten.

"Mul oli küll toitumisnõustajaga kokku lepitud, millal, mida ja kui palju ma võtan, aga kahjuks ei suutnud seda jälgida, sest enesetunne ja arvamus, et saan hakkama, sai võitu minust. Tegin suure algaja vea, ikka juhtub."

Kapten postitas ühismeediasse klipi oma võistluse lõpust, mis on saanud aga triatloni kogukonnalt omajagu kriitikat. "Omal inimesel on oma arvamus. Ma lihtsalt tahtsin jagada seda, et ka tippsportlased teevad vigu ja see on normaalne. Ainus asi, mida teha saab, on õppida ja edasi minna. See näitas, kui palju ma võidelda suudan," ütles Kapten.

Mida tuttavad ütlesid? "Paljud küsivad, kas mul on kõik korras. Andsin kõigile neile korraliku ehmatuse, aga olen julgustanud, et kõik on hästi. Peale seda öeldakse, et väga hästi läks. Olen ümbritsetud väga heade inimestega," ütles ta.

Kogemus Ironman Tallinnal teda ära ei ehmatanud ning Kapten tahab innukalt veel võistelda. Nüüd valmistub ta võistluseks Iirimaal, septembri lõpus ootavad teda ees maailmameistrivõistlused Hispaanias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Hannes Hermaküla

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