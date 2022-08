VIDEO | Suusaprillides Lappil õnnestus pooliku masinaga kolmas koht päästa

Reedel Ott Tänakuga (Hyundai) esikoha nimel heidelnud Lappi sattus ralli eelviimase, 10,84-kilomeetrise Oittila katse lõpus ühes vasakkurvis sõidujoonest välja ning tema Toyota rullus kolm korda üle katuse.

Soomlase õnneks maandus masin küll ratastel ja ta kaotas katse finišis vaid 20 sekundit, ent Toyota sai tugevalt kahjustada. Nii pidid Lappi ja tema kaardilugeja Janne Ferm masinat ülesõidul nii-öelda koduste vahenditega arstima, näiteks oli purunenud radiaator ja Lappi käis tee kõrvalt järvest selle täitmiseks pudelitega vett toomas.

Enne punktikatset eemaldasid soomlased masinal esiklaasi ehk pidid viimased kümmekond kilomeetrit sõitma suusaprillidega, Fermi märkmik tuule käes laperdamas. Kui enne viimast katset kaotas neljandal kohal olnud tiimikaaslane Elfyn Evans neile 26,9 sekundit, kahanes vahe lõpuks 16,9 sekundile, aga Lappil ja Fermil õnnestus vastu pidada ja ralli kolmanda kohaga lõpetada.

Lappi and Ferm fixing the car on a liason. They have now packed things up, including water bottles Lappi filled in a lake, and are heading on. Images from YLE broadcast. #WRC #RallyFinland pic.twitter.com/8jUX3PFoNF