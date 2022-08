Poolpika Ironmani EM toimub järgmisel kahel aastal Tallinnas

"Euroopa meistrivõistluste võõrustamine on meile suur tunnustus. Võistluse populaarsus on kasvanud nii kohaliku kui rahvusvahelise publiku seas – tänavu on enam kui 60 protsenti sportlastest siia sõitnud kaugemalt, et Eestis võistelda," kommenteeris võistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

"Aastate jooksul on olnud hea meel tervitada Tallinnas Euroopa tipptriatleete – Sebastian Kienle, Daniel Bækkegard ning Kat Matthews – kes on aidanud Tallinna võistluskohana Ironmani rahvusvahelisele kaardile viia. Tallinn pakub sportlastele ainulaadset kogemust võistelda pealinnas ning kogeda kõike, mida Tallinnal pakkuda," lisas Juhanson.

Eestis on poolpika Ironmani võistlust korraldatud alates 2016. aastast, esimene võistlus peeti Otepääl. Alates 2018. aastast korraldatakse ka täispikka Ironmani võistlust. Mõlemad võistlused kolisid Tallinnasse 2020. aastal.

Poolpika Ironmani EM toimub Tallinnas järgmise aasta 6. augustil. Võistluse väga kiire rada algab Harku järve äärest, kus sportlased ujuvad 1,9 km pikkuse ringi. Seejärel viib rattarada sportlased läbi Harjumaa ja tagasi Tallinnasse, kus Lennusadamas ootab sportlasi teine vahetusala. Seejärel läbivad sportlased 21 km pikkuse jooksuraja, kulgedes läbi Tallinna ajaloolise vanalinna. Registreerimine avatakse 10. augustil.

"Rahvusvahelised transpordiühendused, rikkalik kultuur ja ajalugu ning kasvav sportlaste arv teevad Tallinnast ideaalse poolpika Ironmani Euroopa meistrivõistluste toimumiskoha," kinnitas Ironman Grupi Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika tegevuste asepresident Declan Byrne.

"Võistlus on aastate jooksul järjest paremini korda läinud ning osutunud sportlaste lemmikuks Euroopas. Elame kaasa sportlastele, kes saavad kogeda elektrilist atmosfääri, mis pealinnas võistlusega kaasneb ning soovime tänada Tallinna linna, Ain-Alar Juhansoni ning kohalikku korraldusmeeskonda jätkuva toetuse ja jõupingutuste eest, et aastast aastasse meeldejäävat võistluselamust pakkuda," lisas Byrne.

Ühtlasi pakuvad Tallinnas toimuvad Euroopa meistrivõistlused kvalifikatsioonikohta 2024. aastal Uus-Meremaal Taupos toimuvatele poolpika Ironmani maailmameistrivõistlustele.