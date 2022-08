Juhanson Ironmani erilisest finišist: oleme selle üle väga-väga uhked

Ligi 4000 sportlast rohkem kui 60 riigist stardivad kahel päeval kahe distantsi peale kokku. Korraldajad teatasid reedel toimunud pressikonverentsil, et starti lubatakse ka Venemaa või Valgevene kodakondsusega sportlased, kellel on Euroopa Liidu riigi alaline elamisluba. Neid on umbes kümmekond.

Rada kulgeb Tallinnas ja selle ümbruses. Starditakse ujumisega Harku järves, seejärel sõidetakse ratastel Tallinna ümbruses ning lõpetatakse jooksuga Tallinna tänavatel. Sel korral on mõlema distantsi finiš Lennusadamas sees.

"Sel aastal on esimest korda võimalus, mille üle me väga-väga uhked oleme, et meid on lastud siia sisse finišeerima. See kogemus, finiš Ironmani distantsi või Ironman 70.3 distantsi finiš ühes riiklikult tähtsas muuseumis, selliste vaadete ja selliste eksponaatide kõrval, on midagi, mida kunagi varem pole maailmas toimunud," rääkis võistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Järgmisel kahel aastal toimuvad poolpika Ironmani Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. Korraldajad on selle üle väga uhked. "Nii meie vabatahtlikud kui ka korraldustiim teevad seda ju ikkagi selle osaleja pärast ja selle emotsiooni pärast, mida see osaleja meile kõigile pakub. Usun, et kõik, kes seda veel ei tea või ei tunne või ei saa aru, siis tulge kohale ja vaadake. Usun, et siis saate aru," lisas Juhanson.

Sportlastele saab kaasa elada nii raja ääres kui ka finišis. Pühapäeval stardivad ka selle aasta eeskujud laulja Nele-Liis Vaiksoo ja raadiohääl Andres Puusepp.