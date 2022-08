Tänak: praeguse seisu eest ei jaga meile keegi punkte

Tänak sai hommikul sõidetud 21,7 kilomeetri pikkusel Lankamaa kiiruskatsel Esapekka Lappi (Toyota) järel teise koha, aga edestas teisi Toyota sõitjaid enam kui kolme sekundiga. Paraku jäi pika katse kordusläbimine hiljem turvalisuskaalutlustel ära.

"Lankamaa on väga eriline katse ja on kahju, et see ära jäi," tõdes eestlane lõunapausil WRC-le antud intervjuus. "Samas olen kindel, et see on pealtvaatajatele heaks hoiatuseks: on tähtis, et meil kõigil oleks ohutu."

Hoolduspausile minnes on Tänaku edu üldarvestuses Lappi ees 6,2 sekundit, kolmandal kohal olev Elfyn Evans jääb 11,1 sekundi kaugusele. "Tunne oleks hea, kui seis jääks nii ka ralli lõpuks - praeguse eest ei anna meile keegi punkte," tõdes Tänak. "Peame sellega praegu elama ja endast kõik andma, surumist jätkama. Järgmised katsed on kitsamad ja tehnilisemad, kindlasti veidi erinevad. Oleme neid ka varem sõitnud, näeme auto kallal vaeva, et oleks veidi mugavam ja loodame, et saame areneda."

Reedese võistluspäeva õhtune osa algab kell 17.