Nüüd saab Suurbritannias võistelda triatlonis ka avatud kategoorias

Triatlon on esimene spordiala Suurbritannias, kuhu on loodud avatud kategooria, kus saavad võistelda transsoolised sportlased.

Suurbritanna Triatloni Liit kinnitas, et alates jaanuarist on võistlustel avatud kategooria, kus saavad võistelda mehed, transsoolised ning mittebinaarsed isikud, kes on sündinud mehena.

Naiste võistlusklassis saavad kaasa teha edaspidi vaid sportlased, kes on sündinud naisena.

Selline korraldus kehtib kõigile võistlustele, kus on auhinnad, ajavõtt või pingerida.

"Võistlustegevustes on õiglus tähtsam kui miski muu," sõnas Suurbritannia Triatloni Liidu tegevjuht Andy Salmon.