Uibo liigub 8500 punkti graafikus, Õiglane lõpetas avapäeva tugevalt

USA-s Oregonis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel juhib avapäeva järel kümnevõistlust Puerto Rico mitmevõistleja Ayen Owens-Delerme, kes on kogunud 4606 punkti. Maicel Uibo on 4224 punktiga 12., Johannes Erm on temast kogunud 40 punkti enam ning Janek Õiglane 31 punkti vähem.

Kümnevõistlust juhtis nelja ala järel kanadalasest olümpiavõitja Damian Warner, kes vigastas aga päeva lõpetanud 400 meetri jooksus reit ning pidi MM-i pooleli jätma.

Kõik Eesti kümnevõistlejad tegid avapäeval vähemalt ühe hea tulemuse: Maicel Uibo tõukas parimal katsel kuuli isiklikku rekordit tähistava 15.17 kaugusele ja Erm liitus 15 meetri meeste klubiga, kui talle läks kirja 15.01. Erm nihutas tippmarki ka 400 meetri jooksus (47,02), Õiglane sai kõrgushüppes üle isiklikku rekordit korranud 2.05-st.

Uibo kogus avapäeval 4224 punkti ning kaotab kolm aastat tagasi Dohas püstitatud isikliku rekordi (8604) graafikule 93 punkti, Õiglasel on koos 4193 silma ja tema jääb rekordi (8405) graafikust maha 49 silmaga. Ermi kolm ülejäänud ala nii roosilised polnud ja tema on kogunud 4264 punkti, ehk miinuspunkte võrreldes 8445-ga on 249.

Avapäeva järel on liidriks Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme 4606 punktiga, teine on kanadalane Pierce Lepage 4485 silmaga ja kolmas ameeriklane Zachery Ziemek 4469 punktiga. Pärast Warneri katkestamist liigub kuldmedali poole maailmarekordimees Kevin Mayer, kes kogus avapäeval 4372 punkti.

Eesti kümnevõistlejate tulemused avapäeval:

Maicel Uibo 4224 (11,14 - 7.32 - 15.17 - 2.11 - 50,38)

Janek Õiglane 4193 (11,12 - 7.26 - 14.83 - 2.05 - 49,16)

Johannes Erm 4264 (10,94 - 7.37 - 15.01 - 1.93 - 47,02)



100 meetri jooks:

Hea jooksu tegi Uibo, kes sai kirja 11,14 ehk ainult neli sekundit kehvema aja kui kolm aastat tagasi Doha MM-il isiklikku rekordit ja Eesti kõigi aegade teist tulemust 8604 punkti püstitades.

Nii Erm kui Õiglane andsid isikliku rekordi graafikuga võrreldes veidi punkte ära: Erm (rekordvõistluse käigus 10,73) sai teises jooksus kirja aja 10,94 ja Õiglane (10,89) 11,12.

Alavõidu võttis Tokyo olümpiavõitja, kanadalane Damian Warner 10,27-ga, koondisekaaslane Pierce Lepage kaotas talle 12 sajandikku.

Kaugushüpe:

Eesti mitmevõistlejate parima hüppe tegi kolmandas voorus 7.37 kirja saanud Johannes Erm, kuid tema isiklik rekord on enam kui poole meetri võrra parem. Maicel Uibo teise katse pikkuseks mõõdeti 7.32 ning Janek Õiglasele läks kirja avavoorus hüpatud 7.26.

Warner sai teise järjestikuse alavõidu, kui talle läks kirja 7.87. Hea hüppe tegi ka Tokyo OM-i kuues mees Zachery Ziemek (7.70), Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owensi parima hüppe pikkuseks mõõdeti isiklikku rekordit tähistav 7.64.

Kahe ala järel on Warneril koos 2057 punkti, Lepage'i edestab ta 111 silmaga. Erm on 1777 punktiga 12. ning kaotab isikliku rekordi graafikule 198 punktiga, Uibo on 1721 silmaga 15. (rekordigraafikuga võrreldes -42) ja Õiglane asub 1710 punktiga tabeli 16. real (rekordigraafikuga -90).

Kuulitõuge:

Suurepärase võistluse tegid nii Erm kui Uibo, kes parandasid mõlemad oma isiklikku rekordit. Erm liitus 15 meetri meeste klubiga, kui sai viimases voorus kirja 15.01 ning Uibo nihutas viie sentimeetriga Doha MM-il püstitatud tippmarki, tõugates samuti kolmandas voorus 15.17. Õiglase parimaks jäi seekord 14.83.

Alavõit läks täpselt 16 meetrit tõuganud Lindon Victorile, talle järgnesid Leo Neugebauer 15.83 ja isikliku rekordi tõuganud Zachery Ziemek 15.37-ga. Uibo oli kokkuvõttes viies ja Erm kuues.

Kolme ala järel on liidriks Damian Warner, kellel on koos 2846 punkti. Talle järgnevad Zachery Ziemek 2756, Ayden Owens 2728, Pierce Lepage 2725, Kevin Mayer 2680 ja Lindon Victor 2655 punktiga. Ermil on 2567 (rekordigraafikuga võrreldes -177), Uibol 2521 (-39) ja Õiglasel 2489 (-102) punkti.

Kõrgushüpe:

Eestlaste parima tulemuse eest hoolitses heatujuline Õiglane, kes sai jagu kõrgusest 2.05 ehk kordas oma isiklikku rekordit. Sama ületasid ka Niklas Kaul, Kevin Mayer ja Damian Warner.

Uibo ületas kõrguse 2.11, ent Erm pidi seekord piirduma 1.93-ga. Alavõidu teenis isikliku rekordi 2.17 ületanud norralane Sander Skotheim.

Liidrina jätkab 3696 punkti kogunud Warner, teiseks kerkis Ziemek (3634), neile järgnevad Garland (3582), Owens (3550), Mayer (3530) ja Lepage (3519). Uibo on 3427 punktiga üheksas (isikliku rekordi graafikule kaotab ta 96 punktiga), Õiglane 3339 silmaga (rekordigraafikuga -55 punkti) 13. ning Erm 3307 punktiga 15.

400 meetri jooks:

Päeva tähtsaim sündmus juhtub viimases jooksus, kui Warner vigastab esimeses kurvis reit ning peab võistluse pooleli jätma.

Võimsa ajaga 45,07 parandas Owens isiklikku rekordit enam kui sekundiga ning kerkis Kanada tähe ebaõnne tõttu ka uueks liidriks. Erm püstitas 47,02-ga isikliku rekordi, Õiglane võitis 49,16-ga esimese jooksu ning Uibole märgiti ajaks 50,38.

Enne võistlust:

Laupäeval alustavad kergejõustiku MM-il kolm Eesti mitmevõistlejat, kui kavas on 100 meetri jooks, kaugushüpe ja kuulitõuge.

Maicel Uibo loodab MM-ilt koju viia medali ning Johannes Erm ja Janek Õiglane loodavad parandada isiklikke rekordeid.

Lisaks võisteldakse laupäeva õhtul ka naiste 100 meetri tõkkejooksus ning naiste kaugushüppes.

Ajakava:

19.50 kümnevõistlus: 100 m (Õiglane, Erm, Uibo)

20.40 kümnevõistlus: kaugushüpe (Õiglane, Erm, Uibo)

21.20 N 100 m tõkkejooksu 1. ring

22.00 N kaugushüppe kvalifikatsioon

22.10 kümnevõistlus: kuulitõuge (Õiglane, Erm, Uibo)