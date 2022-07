Maicel Uibo: MM-ile tulin ikkagi medali järele

Uibo jõudis teistest Eesti mitmevõistlejatest varem Eugene'i, et elada kaasa oma abikaasa Shaunae Miller-Uibo võistlustele. "Paaril õhtul olen käinud abikaasa võistlusi vaatamas. Muidu pole ma väga midagi teinud, natukene trenni ja hoolitsesin oma keha eest. Ettevalmistus on läinud hästi, sest ma pole liiga palju trenni teinud ja seekaudu on värskem olla. Arvan, et see mõjub mulle hästi."

Kolm aastat tagasi Dohas hõbemedali teeninud Uibo loodab MM-iga hooajale ilusa punkti panna. "Tunnen end enesekindlalt. EM-ile minek on veel ees, aga sisehooajal juhtus alati midagi või jäi natukene puudu. Väga täpselt ei saanudki aru, mis seda põhjustas."

"Praeguses karjääri faasis on kõik minu alad mõistlikult head, tehnika ja kõik muu peaks paigas olema ja suuri altminekuid pole olnud. Praegu meenus, et tõkkejooks oli Eesti meistrivõistlustel krobeline, aga selle vigade paranduse sain tehtud."

Konkurente tunneb Uibo läbi ja lõhki ning tema eesmärgiks on MM-ilt medaliga naasta. "Olen nende kõigiga 10 aastat koos võistelnud ja väga midagi uut pole. Eks nooremad poisid tulevad peale, aga suures joones on ikka sama rahvas. MM-ile tulin ikkagi medali järele."

Meeste kümnevõistlus algab laupäeval, esimese alana on kavas 100 meetri jooks. Võistlust on võimalik otsepildis jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 19.45.