Õiglane: hommikupoolses osas ei olnud ma mina ise

USA-s Oregonis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel juhib avapäeva järel kümnevõistlust Puerto Rico mitmevõistleja Ayen Owens-Delerme, kes on kogunud 4606 punkti. Janek Õiglane kogus 4193 punkti.

100 meetri jooksus oli Õiglasel naelikuga probleem. "Küsisin kohtunikelt, et äkki saab kiirelt minna üles ruumi vahetama, aga nad ei lubanud. Aga ma ei hakka seda vabanduseks tooma," ütles ta.

"See oli jah minu enda rumalus," ütles Õiglane 100 meetri jooksu kohta, kus jäi enda sõnul liialt palju mõtlema sellele, et jooks ei lähe nii nagu ta tahaks.

"Kauguses, kehvasti hüppasin. Ega ei olegi midagi öelda," ütles Õiglane. Lisaks sõnas ta, et ta on ikkagi kaugemale hüppaja ning on oma tulemuses pettunud.

"Kõrgushüppes tulin hoopis parema tundega peale. Mul oli juba proov väga hea ja kõik hüpped läksid sujuvalt. Ma olin väga õnnelik," kommenteeris Õiglane päeva teise poole algust.

Üllatusena tuli Õiglasele see, et ta 400 meetrit jooksis esimeses jooksus viimasel rajal. Tema sõnul oli see keeruline, sest kedagi ees ei näinud. Küll aga läks ta hea tundega peale: "Ma ei kartnud joosta."

Lõppu lisas Õiglane, et tervis on tal korras ning esimese päeva sai ta hea tulemusega lõpetada.