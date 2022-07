Warner katkestamisest: poleks kunagi arvanud, et mu võistlus nii lõppeb

Räägi meile, mis läks jooksul valesti.

Ma ei ole kindel. Ma jooksin esimesel rajal ja see oli üsna kitsas. Kurvis tundsin, et miski justkui tõukab mind teisele rajale. Võitlesin, et oma rajal püsida. Järsku tundsin, et mul oleks justkui reielihases kramp. Otsustasin veel edasi joosta, et sellest läbi suruda, kuid olukord läks iga hetkega hullemaks. Lõpuks ma ei suutnud valust läbi suruda.

Kuidas sa praegu end tunned?

Väga raske on sellega leppida. Kui ma enne MM-i sellest võistlusest mõtlesin, siis mõtlesin ma 1500 meetri jooksule ning lootsin kogeda võidurõõmu. Isegi kõige õudsemates unenägudes ei oleks ma osanud näha, et mu võistlus sellise lõpu leiab. Väga raske on sellega leppida.