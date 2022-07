Janek Õiglane: suur eesmärk on esimesel päeval head kiirust näidata

"Viimastel nädalatel olen trenni teinud. Pigem oli selline rahulik periood, et saaksin erinevaid asju timmida. Kui sain teada, et pääs MM-ile on olemas, siis midagi erilist ei muutunud. Oleksin MM-i piletita samasuguse treeningperioodi teinud."

Õiglane tõdes, et üks ala jäi tal ettevalmistuse ajal tagaplaanile. "Tegin kõik alad läbi, et näha, mis vajab rohkem tööd ja mis mitte. 1500 meetrit oli vaja parandada, aga ausalt öeldes seda ma ei teinud. Tahtsin hoida oma sprindikiirust, et mul oleks plahvatuslikkust ja selle nimel nägin ma palju vaeva."

Hiljuti põdes Õiglane läbi koroonaviiruse ja see jättis oma jälje. "Pärast läbi põdemist oli tunda, et see läks natukene kopsudesse ja ka seetõttu on 1500 meetrit ainukene ala, mille puhul ma täpselt ei tea, mis seisus olen. Pigem lähenen sellele nii, et saan okei tulemuse kindlasti joostud. Enne seda on üheksa ala, mida on samuti vaja hästi teha."

Õiglane soovib eelkõige särada võistluse esimesel päeval. "Tavaliselt on minu tugevus teine päev, aga see aasta olen hästi palju rõhku pannud just kiirusele ja plahvatuslikkusele, mida on rohkem vaja esimesel päeval. Suur eesmärk on esimesel päeval head kiirust näidata, selle nimel olen see hooaeg hästi palju vaeva näinud."

"Eks kümnevõistlejatel on alati tervisega midagi viga, aga praegu on mul pigem sellised pisiasjad ja tunnen, et olemine ja tervislik seisund on head."

Eugene'i uhket staadionit ta enne võistlust näha ei soovi. "Johannesele (Johannes Erm - toim) just rääkisin, et Doha ja Londoni MM-il ma enne võistlust staadionile ei läinud, sest tahan staadionile minnes seda efekti tunda. Tahan siis sellega esimese mõnusa adrenaliini kätte saada. Siis tekib kohe teistsugune tunne ja saan teistsuguse olekuga võistlema minna."

Millise tulemusega jääks eelmise MM-i kuues mees seekord rahule? "Punktidest ma pigem rääkida ei taha. Tahan hästi alustada ja selle lumepalli veerema saada, et see üha suuremaks ja suuremaks läheks. Soovin võistlust nautida ja kui suudan seda teha, siis tulevad ka ilusad resultaadid. Tahan kindlasti mitmeid isiklikke rekordeid teha."

Konkurentide nimekiri on Õiglase hinnangul kõva. "Hooaja edetabelis olen praegu vist viies, aga paljud pole see hooaeg veel võistelnud. Kui nemad juurde lisada, siis pakun, et oleksin esikümne piiril. See tase on ikkagi väga kõva. Eugene on päris maagiline koht, siin tuleb kindlasti kihvte tulemusi ja võistluse tase tuleb kõrge."

Meeste kümnevõistlus algab laupäeval, esimese alana on kavas 100 meetri jooks. Võistlust on võimalik otsepildis jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 19.45.