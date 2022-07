Erm: kui ma ennast korralikult käima tõmban, siis on isiklik rekord kindlasti võimalik

Eugene'is peetavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel asuvad laupäeval võistlustulle mitmevõistlejad Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Johannes Erm. Erm tõdes ERR-ile, et tema ettevalmistust segas kõõluse vigastus, kuid nüüdseks on vigastus paranenud.

"Pärast Eesti meistrivõistlusi treenisin natukene aega Eestis ja lendasin seejärel Georgiasse, et koos Janekiga (Janek Õiglane - toim) korralik ettevalmistus teha," rääkis Erm.

"Kuna tegin eestikatel kõõlusele natukene haiget, siis ettevalmistuse ajal oli põhirõhk vigastuse välja ravimisel ja praegu paistab, et täitsa okei on sellega. Üritasin kõiki alasid natukene lihvida, otseselt ühele alale ei keskendunud. Alguses segas kõõlus ettevalmistust, aga viimase kahe nädala jooksul pole see tunda andnud."

Juuni lõpus teenis Erm Eesti meistrivõistlustel 8150 punktiga Maicel Uibo järel teise koha, ent ta tunneb, et suudab kõikidel aladel juurde panna. "Kadriorus jäin ma kõige vähem rahule 400 meetriga. Üksi oli raske joosta, pidin tempot ise tegema."

Erm jääks kokkuvõttes rahule isikliku rekord parandamisega. "Kui ma ennast korralikult käima tõmban, siis on isiklik rekord kindlasti võimalik. Mina pole endale mingeid pingeid peale pannud, kõigepealt tuleb võistlust nautida ja kui ma seda teen, siis tuleb võistlus välja. Kui ma suudan ennast ületada ja teha rekordilähedase tulemuse, siis jään kindlasti rahule."

Meeste kümnevõistlus algab laupäeval, esimese alana on kavas 100 meetri jooks. Võistlust on võimalik otsepildis jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 19.45.