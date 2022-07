Inglismaa loputas Norrat kaheksa väravaga

12. minutil avas penaltist skoori Georgia Stanway. Kõigest kolm minutit hiljem sai oma tabamuse kirja Lauren Hemp. Peale seda lõid kaks väravat veel Beth Mead ja Ellen White. See tähendas, et teist poolaega alustas Norra lausa 0:6 kaotusseisust.

Teisel poolajal oli täpne Alessia Russo, suurendades eduseisu seitsmele väravale. 81. minutil sai Mead kirja oma kolmanda värava ehk tegi kübaratriki.

Pärast kahte vooru juhib Inglismaa naiskond A-alagruppi täiseduga ehk kuue punktiga. Austria on teisel kohal kolme punktiga ning Norra kolmandal samuti kolme punktiga. Põhja-Iirimaa on neljandal kohal ning neil on punktiarve avamata.

FULL-TIME: England... WOW. It's EIGHT for the Lionesses and a Beth Mead hat-trick, the first men's or women's team to score seven or more at a Euros! History made pic.twitter.com/k6yTJz3V0j