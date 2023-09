Solskjaer loobus esialgu võimalusest juhendada Norra naiskonda

Endine Norra jalgpallikoondislane Ole Gunnar Solskjaer avaldas, et riigi jalgpalliliit on temaga rääkinud vabaks jäänud naiste koondise peatreeneritoolist, kuid mees ise ei soovi praegu seda ametit pidada.

Olümpiavõitja, maailmameister ja kahekordne Euroopa meister Norra on viimastel aastatel läbi elanud keerulisi aegu. Mullusuvisel EM-finaalturniiril kaotati Inglismaale 0:8, tänavu jõudsid norralannad MM-il läbi raskuste 16 parema sekka, kus tunnistati Jaapani paremust.

Mõlema turniiri järel loobuti peatreeneri teenetest, Norrat MM-il juhendanud koondise legend Hege Riise sai ametis olla vaid 13 kuud.

Norra meeste koondise eest 23 väravat löönud ja treenerikarjääri jooksul nii Moldet, Cardiff Cityt kui Manchester Unitedit juhendanud Solskjaer kinnitas nädalavahetusel Aalesundis toimunud naiste jalgpalli konverentsil, et alaliit on ametist ka temaga rääkinud.

"Tahan meeste seas kindlasti veel vähemalt ühe tööotsa teha. Ma ei välista seda aga täielikult, sest olen jalgpallinohik. Olen sellest alaliiduga rääkinud, aga praegu ei ole õige aeg," rääkis Solskjaer.

Endise tippründaja sõnul tahab ta ka vältida meeste koondise peatreeneri Stale Solbakkeni saatust, kes valis viimasesse EM-valikmängude meeskonda oma poja Markuse ning sai selle eest kriitikat. Solskjaeri 20-aastane tütar Karna on samuti profijalgpallur, kuid pole veel rahvuskoondist esindanud.

NRK jalgpallieksperdi Carl Erik Torpi sõnul oleks Solskjaer naiskonna jaoks huvitav valik. "Tal pole sellist laadi tööd veel olnud. Teame, kui hästi tal läks Moldega, teame, et ta on juhendanud Manchester Unitedit: ilmselgelt on tal palju kogemusi, aga naiste jalgpalliga, sealse elu ja dünaamikaga peaks kohanema," rääkis Torp.