Väravalööjate edetabelit juhtiv Beth Mead ei mõtle isiklikele auhindadele

Viimases mängus Norra vastu kübaratriki teinud Mead ütles pärast võidukat mängu, et ta naudib väga igat minutit sel turniiril osalemisest. "Ma ei ole isegi sellest (väravaküti auhinnast) mõelnud. Ma tahan lihtsalt väravaid lüüa, et aidata meie naiskonnal võita," ütles Mead.

"See, kuidas ma praegu tunnen, on kirjeldamatu. Ma ei usu, et olen sellest kunagi isegi unistanud. Ma olen nii õnnelik, et lõin väravad, mis aitasid tiimil võita," lisas Mead.

Inglismaa pääses alagrupist edasi ning püstitas uue rekordi mängus Norra vastu. Nimelt oli 8:0 võit seni suurim löödud väravate arv EM-i mängus.