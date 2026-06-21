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Viimsi alistas Flora, Linnanaiskond tõusis tabeliliidriks

Jalgpall
Jalgpalli naiste meistriliiga: FC Flora - Viimsi JK
Jalgpalli naiste meistriliiga: FC Flora - Viimsi JK Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Koduses jalgpalli naiste meistriliigas peeti enne suvist pausi kaks üheksanda vooru kohtumist, mis tõid tabeli tipus kaasa kohtade ümbervahetuse.

Viimsi JK teenis võõrsil väärtusliku 2:1 võidu Tallinna FC Flora üle ning tõusis tabelis Florast ettepoole. Kohtumise alguses haaras eduseisu Viimsi, kui 11. minutil oli täpne Gerda Liisa Matson. Flora vastas kiiresti – vaid kaks minutit hiljem lõi Jane Mirjam viigivärava. Teisel poolajal suutis otsustava tabamuse enda nimele saada Viimsi, kui 76. minutil saatis palli väravasse Liisa Merisalu, vahendab jalgpall.ee.

Sel hooajal ei ole Floral Viimsi vastu veel võitu õnnestunud saada – hooaja avamäng lõppes naiskondade vahel 1:1 viigiga. Mõlemal võistkonnal on üheksa mänguga kogutud 17 punkti, kuid omavaheliste mängude paremuse tõttu paikneb Viimsi tabelis teisel ja Flora kolmandal kohal.

Paide Linnanaiskond tõusis pärast 3:0 võitu Elva üle tagasi tabeli tippu. Järvamaa naiskond avas skoori 26. minutil, kui täpne oli Kirkeliis Lillemets. Teisel poolajal suurendas Paide eduseisu 63. minutil Nicole Kelli, mängu lõppseisu vormistas 76. minutil Annegret Kala. Paide juhib nüüd Meistriliiga tabelit. Viimsi JK ja Tallinna FC Flora jäävad liidrist ühe punkti kaugusele. FC Elva jätkab seitsme punktiga eelviimasel kohal.

Kuna Saku Sportingu naiskond osales nädalavahetusel võõrsil Balti liigas, kus tunnistati Riga FC 7:0 paremust, mängitakse Saku Sportingu ja Harju JK Laagri 9. vooru kohtumine 23. juulil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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