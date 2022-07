Põhja-Iirimaast polnud Austriale vastast

Avavärava lõi 19. minutil Katharina Schiechtl, kellele andis ilusa söödu Sarah Puntigam. Austria domineeris mängu, hoides palli 58% mänguajast, kuid Põhja-Iirimaa väravavahti ei õnnestunud teist korda üle mängida.

Teise poolaja lõpus 88. mänguminutil sai Austria siiski uuesti väravarõõmu tunda, kuna taas andis Puntigam hea söödu ning oma tabamuse sai kirja Katharina Naschenweng.

Peale kahte vooru on Austrial koos kolm punkti ning Põhja-Iirimaal null.

A fine goal to seal a deserved win for #AUT



Substitute Katharina Naschenweng does brilliantly to evade a challenge and fire her side to a comfortable victory. 2-0!



Watch live on @BBCOne, @BBCiPlayer & the @BBCSport app ⬇️#BBCEuros #WEURO2022