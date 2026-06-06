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Maailmameister Hispaania tegi Euroopa meistri Inglismaa selja prügiseks

Jalgpall
Alexia Putellas.
Alexia Putellas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Hispaania naiste jalgpallikoondis alistas reedel MM-valiksarjas Inglismaa lausa 4:0.

Valitsev maailmameister Hispaania andis kaks järjestikust EM-tiitlit võitnud Inglismaale nende suurima kaotuse viimase 17 aasta jooksul.

Patricia Guijarro viis Hispaania 19. minutil juhtima ja 37. minutil kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Alexia Putellas. Mõlemale väravale tegi eeltöö Mariona Caldentey. Teise poolaja alguses skooris Putellas oma teise värava ning lõppseisu vormistas tosin minutit enne normaalaja lõppu Claudia Pina tabamus.

Hispaania üleolek oli ilmne. Võitjad valdasid palli 62 protsenti mänguajast ja lubasid inglannadel sooritada ainult kaks pealelööki, kusjuures kumbki pealelöök ei lennanud raamidesse.

"Eeldasin, et tuleb väga tasavägine mäng, aga läks hoopis teistmoodi. Meie esitus oli pettumustvalmistav," sõnas Inglismaa peatreener Sabrina Wiegman.

"Me lihtsalt ei mänginud piisavalt hästi ega suutnud oma taset kuidagi tõsta. Peame välja selgitama, mis läks valesti. Muidugi olen pettunud ja koondislased samuti. Tänane mäng teeb haiget, sest me ei ole harjunud nii suurelt kaotama," lisas ta.

Hispaania ja Inglismaa on mõlemad kogunud A-tasandi kolmandas grupis nelja mänguga 12 punkti, kuid parem väravate vahe (+13 vs +5) annab hetkel esikoha Hispaaniale.

Hispaania mängib teisipäeval viimases voorus Islandiga, kelle ainsad kaks võitu on tulnud Ukraina üle. Inglismaa vastaseks on Ukraina, kes ei ole punktiarvet veel avanud. Otsepääsme järgmisel aastal Brasiilias toimuvale MM-finaalturniirile teenib ainult alagrupi võitja, teisel ja kolmandal kohal lõpetanud koondised jätkavad püüdlust play-off'is.

Toimetaja: Henrik Laever

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