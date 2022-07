Norra naiskonna mängijad ei tarbi EM-i ajal meediat

Pärast 8:0 kaotust Inglismaale on Norra naiskonna mängijad otsustanud sotsiaalmeediat ja uudiseid vältida kogu Euroopa meistrivõistluste turniiri aja.

Esmaspäeval suure kaotuse saanud Norra naiskonnast on meedias enim süüdistatud Norra kaitsjat Maria Thorisdottirit, kes kriitikat ise näinud ei ole.

"Ma ei ole oma telefoni avanud ning kustutasin kogu sotsiaalmeedia ja ei loe uudiseid. See on olnud imeline," ütles Thorisdottir Norra väljaandele NRK.

Naiskonnaga turniiril olev psühholoog toetab samuti mängijate otsust meediat mitte tarbida, sest pole lihtne pärast kaotust meediast lugeda, kui halb teiste arvates ollakse.

"Ma arvan, et kogu tiim on valmis näitama, et suudame väga palju paremat," ütles Thorisdottir lootusrikkalt.