Jamaikalanna jooksis kõigi aegade kolmanda aja

27-aastane Jackson edestas Tokyo olümpiavõitjat Elaine Thompson-Herahi (22,05) ja Shelly-Ann Fraser-Pryce'i (22,14) ning asus maailma hooaja edetabelit juhtima. Jamaikalannast kiiremini on jooksnud vaid maailmarekordi omanik Florence Griffith Joyner (21,34) ja Thompson-Herah (21,53).

"Ausalt öeldes olen šokeeritud. Ma ei oodanud, et nii kiiresti jooksen. Teadsin, et mul on midagi erilist jalgades, aga nii kiiresti joosta... Ma olen lihtsalt tänulik," sõnas Jackson pärast võistlust, vahendab BBC.

Shericka Jackson is it! 21.55 in the 200m final, the fastest time in the world this season! Elaine Thompson Herah 22.06 2nd and Shellyann Fraser Pryce 22.14! What a response! Brap! Brap! pic.twitter.com/meM9xqNchE