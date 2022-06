VIDEO | Blake triumfeeris Jamaikal oma viimase kümne aasta parima ajaga

Pärast 2012. aastal joostud läbi aegade paremuselt teist aega 9,69, pole Blake nii kiire olnud. Tema jaoks oli tegu viienda Jamaika meistritiitliga.

32-aastane sprinter edestas teise koha saanud Oblique Seville'i 0,03 sekundiga. 20-aastane Ackeem Blake sai kolmanda koha ajaga 9,93.

Blake pühendas võidu oma isale, kes sai selle nädala alguses insuldi.

"Ma tulin siia lihtsalt, et seda tema heaks teha, sest olen terve nädala olnud segaduses ja üritanud võidu nimel tugevana püsida," sõnas 2011. aasta maailmameister.

Nii hea ajaga suurendas Blake ka Jamaika võimalusi 4 x 100 m teatejooksu võitmiseks maailmameistrivõistlustel.

Enne järgmisel kuul algavaid kergejõustiku maailmameistrivõistlusi paistab Blake heas vormis olevat ning kavatseb kindlasti konkurentsi pakkuda äsja maailma hooaja tippmargi jooksnud ameeriklasele Fred Kerleyle.

Fred Kerley jooksis hiljuti USA meistrivõistlustel välja aja 9,76.

