VIDEO | Naiste 400 m tõkkejooksus purustati maailmarekord

22-aastane McLaughlin alistas eelmisel aastal Tokyo olümpiamängudel püstitatud maailmarekordi 51,46 viie sajandikuga, võites USA meistrivõistlustel finaali ajaga 51,41.

Võit tagas talle koha juulis samas kohas toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

2019. aastal saavutas ta Dohas teise koha ameeriklanna Dalilah Muhammadi järel, kes USA katsevõistlused vigastuse tõttu vahele jättis.

Britton Wilson lõpetas teisena ajaga 53,08 ja Shamier Little sai kolmanda koha. Kõik kolm paremat pääsesid maailmameistrivõistlustele.

