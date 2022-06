Mait Patrail vahetas Saksamaal klubi

"Kogu tervik oli õige," põhjendas 34-aastane mängija klubi kodulehekülje vahendusel. "Tingimused on siin suurepärased, mitte kõigil esimese divisjoni klubidel pole need nii. Eriti suurepärane on kompaktne areen. See peaks looma väga hea atmosfääri."

Hamm-Westfaleni meeskond kogus lõppenud hooajal Saksamaa 2. Bundesligas 38 mänguga 49 punkti ja sai Gummersbachi (62) järel teise kohal. Mõlemad klubid kerkisid tulevaks hooajaks astme võrra kõrgemale.

Viimased kaks hooaega esindas Patrail liiga suurklubi Rhein-Neckar Löwenit, kes lõpetas tänavuse hooaja siiski vaid kümnenda kohaga. 2011. aastal Saksamaa kõrgliigas debüteerinud Patrail mängis ühe hooaja TBV Lemgos, kuid alates 2012. aastast Hannover-Burgdorfis.

"Ma olen õnnelik, et Mait valis meid," lisas klubi tegevjuht Thomas Lammers. "Oma aastatepikkuse kogemusega oli ta meie unistuste valik. Meie fännid ei pea ootama temast üksnes väljapaistvat sportlast, vaid ka suurepärast inimest."