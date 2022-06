Ceh püstitas Viimsis rasketes tingimustes heitjate seeriavõistluse rekordi

Kuu aega tagasi Sloveenia rekordi 71 meetri ja 27 sentimeetri peale viinud maailma hooaja edetabeli liider, 23-aastane Kristjan Ceh heitis laupäeval Randveres keerulistes tingimustes. Vihmasajust hoolimata kandusid kaks heidet enam kui 68 meetri kaugusele, millest parimaks jäi 68.96. Ühtlasi on tegemist heitjate seeriavõistluse läbi aegade pikima kettakaarega.

"Muidugi olid täna keerulised tingimused, aga mul oli hea enesetunne ja tegin päris pika heite," rääkis sloveen ERR-ile. "Loomulikult on sellised tingimused mõnikord kasulikud. Ka suurtel tiitlivõistlustel ei tea me kunagi, millistes tingimustes me võistleme. Võistlusi on igasuguse ilmaga, nii et selleks peab valmis olema."

Cehi treeneri Gerd Kanteri sõnul on MM-i eel peamiselt tarvis lihvida veel ajastust. "Kiirus, jõud on meil väga-väga hea. Pigem teeb ajastus natuke muret, ka treeningutel on neid heiteid liiga palju, mis lähevad kõrgele või madalale," ütles Kanter.

Kergejõustiku MM-i alguseni jääb veel kuu aega. Eesti publik saab Cehi heitmas näha ka teisipäeval Jõhvis. "Mul on enne MM-i veel kaks võistlust:Jõhvi ja Stockholmi teemantliiga. Pärast võistlusi jääb meil 14 päeva MM-iks treenimiseks," sõnas Ceh.