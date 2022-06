Kanter enda õpilasest: tal on kõik selleks antud, et maailmarekord murda

Viimase heitetreeningu enne Marokosse sõitu tegi maailma edetabeli esinumber vihmasel Kadrioru staadionil. Sportlane ise tõdes, et nii kehva ilmaga on ta trennis väga harva ketast heitnud, aga treeneri sõnul on ka sellist kogemust vaja.

"Vihmased olud on igal juhul pagasiks vajalikud, et teaks poiss, kas suss peab ja kuidas ketast kuivaks saada," selgitas Kanter. "Ja ka selline ebameeldiva nurga alt tuul, see samamoodi nõuab kohanemist. Jah, ta ei ole ideaalne, aga samas kõik, mis karastab, teeb tugevamaks ja ma arvan, et ka sellised treeningud on vajalikud."

23-aastase Kristjan Cehi koostöö Gerd Kanteriga on kestnud veidi üle poole aasta. Juba eelmisel suvel üle 70 meetri heitnud ja Tokyo olümpiamängudel viienda koha saanud talendikas noormees alustas ka uut hooaega võimsalt, kui heitis paar nädalat tagasi Teemantliiga võistlusel Birminghamis kõigi aegade kümnenda tulemuse 71.27.

"71 meetrit oli tõesti ootamatu. Nii hea heide – kõigi aegade esikümnesse. See oli vägev," tunnistas Ceh. "Lootsin heita võib-olla 70, aga meeter rohkem – seda on palju. Mu tehnika on nüüd stabiilne, mis tagab ka tulemuste stabiilsuse. Ettevalmistus läks hästi, olen tugevam ja kiirem. Tingimused olid head ja tuligi selline heide."

"Ootus ja potentsiaal on väga-väga suur. Tegemist on väga andeka noore mehega ja ma usun, et tal on kõik selleks antud, et üks pika habemega maailmarekord murda ja 2024 Pariis – minu silmis, miks mitte järgmine olümpiavõitja," hindas Kanter.

"Ta on 2.06 pikk. Oma kasvu kohta ta on päris tugev ja kiire. Kindlasti tal on mingisugused oma eripärased asendid, milles ta on väga tugev. Aga noh, eks tema andekust näitabki see, et tegelikult ega ta ju väga palju aastaid kettaheitega tegelenud ei ole," jätkas Kanter. "See areng on olnud väga-väga kiire. Ja üks asi, mida ma talle ütlesin, et ega siit selliste suurte sammudega areneda ongi juba väga keeruline. Aga kui me suudame aastas protsendi-kaks juurde leida, siis see on juba väga arvestatav edasiminek."

Kristjan Cehile meeldib, et uus treener on tasakaalukas ja kannatlik, eriti võrreldes eelmise treeneriga. "Peamine erinevus on selles, et treeningplaanid on veidi arukamad. Ta on pisut kannatlikum. Ja temaga on lõbus. Palju lõbusam kui eelmise treeneriga," muheles Ceh.

"Mida ma võiks lugeda enda teadmistepagasi aluseks, on süsteemsus, mida olen õppinud oma treenerilt Vesteinn Hafsteinssonilt, kes on kindlasti maailma parim kettaheite treener," rääkis Kanter. "See süsteem, need programmid, mida ma olen tõesti oma abimeestelt kõrva taha pannud, mida ma olen oma pika karjääri jooksul omandanud. Ja kui me tõesti räägime, et mees tuli minu juurde ikkagi juba 70-meetri mehena, ega sinna juurde väga palju anda ei ole väga lihtne."

"See on kindlasti väga suure vastutusega väljakutse. Aga sportlasena ma kindlasti kunagi väljakutseid ei kartnud ja ma loodan, et vähemalt senine koostöö on näidanud seda, et kui ta neid juhiseid jälgib, siis tegelikult kõik on võimalik," lisas Kanter.