Jüri Vips võitis vormel-2 etapi kvalifikatsiooni

Vips haaras alles viimasel minutil esikoha, edestades Liam Lawsonit (Carlin Team) 0,163 sekundiga. Dennis Hauger (Prema Racing) teenis kolmanda stardikoha.

Vipsi meeskonnakaaslane Marcus Armstrong sai neljanda koha ning sarja üldliider Felipe Drugovich (MP) sõitis välja viienda aja.

JURI VIPS IS ON POLE!!!



The @redbullracing driver absolutely SENT it around the Baku streets



Take a bow, Juri! #AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/obCM0YmpN8