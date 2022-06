Vassiljev: viigivärav ei tekitanud paanikat, olime valmis lõpuni mängima

Karl Jakob Hein tõrjus veerand tundi kestnud mängu järel võõrustajate penalti, kuid eksis teise poolaja alguses, tõrjudes Malta nurgalöögi enda võrku. Sellele eelnes Konstantin Vassiljevi tabav kauglöök ning järgnes Sergei Zenjovi hea eeltöö realiseerinud Henri Anieri võiduvärav matši neljandal lisaminutil.

"Ootasime sellist mängu, võõrsil ja Malta on väga normaalne koondis," rääkis Vassiljev pärast mängu Viaplay otseülekandes. "Me ei oodanud, et tuleb kerge jalutuskäik. Alguses Karl päästis meid, võinuksime jääda kaotusseisu, siis oleks kindlasti olnud keerulisem. Lõime värava ja ei saa öelda, et Maltal oli palju võimalusi, aga teisel poolajal nad ikkagi tekkisid ja lasime endale lüüa värava."

"Mingit paanikat ei tekkinud, teadsime, et suudame sellest olukorrast välja tulla. Vahetusmehed tegid oma töö ära. Väga vajalik võit, vahet ei ole, kuidas see tuli," tõdes Vassiljev.

Mis sai neljapäevases mängus Eesti jaoks otsustavaks? "Suutsime jääda rusikaks, see värav ei tekitanud meis mingit paanikat: sellised asjad juhtuvad jalgpallis tihti ja mängida oli veel pool tundi. Riietusruumis ka rääkisime, et oleme valmis lõpuni, viimase sekundini mängima ja see tõi edu," ütles kapten.