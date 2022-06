Henri Anier: võitlesime lõpuni ja näitasime karakterit

Rahvuste liigas aste kõrgemale, C-liigasse ihkav Eesti vajas Maltalt võitu, aga lihtsaks vastased seda meie jalgpallikoondisele ei teinud. Juba 15. minutil oli Maltal kasutada penalti, mille Eesti väravas seisnud Karl Jakob Hein tõrjus.

Seejärel viis Konstantin Vassiljev Eesti 22. minutil kauglöögist juhtima, kuid Malta keeras veel survet peale ja jõudiski 56. minutil nurgalöögi järel sihile, kui Heina tõrjest pall väravasse lipsas.

Mõlemal oli veel võimalusi ja kui juba paistis, et 1:1 viik on tõsiasi, pääses Sergei Zenjov palliga minema, söötis selle värava alla Henri Anierile, kes neljandal lisaminutil lõi Eesti võidutabamuse.

"Lõpp oli väga emotsionaalne. Sergei tegi hästi äärel ära, pall tuli minuni ja mul oli veel sekund aega mõelda, et kuidas ja mis, aga õnnestus vasakuga hästi ära lüüa," sõnas Anier peale mängu.

Kergelt see võit ei tulnud. Lisaks vigastas mängus põlve väravavaht Karl Jakob Hein. Võidurõõm oli siiski suur ning üheskoos sooviti õnne ka vastselt perelisa saanud Joonas Tammele.

"Me mängisime Malta kodus ja ei oodanudki lihtsat mängu. Mul on väga hea meel meeskonna üle, et võitlesime lõpuni ja näitasime karakterit. Oli väga emotsiooniderohke õhtu ja ma arvan, et väga tähtis või," lisas Anier.

Kaks viimast rahvuste liiga alagrupimängu peab Eesti septembris.

"Ma arvan, meil on igal pool vaja juurde panna. Kvaliteedi mõttes igas liinis ja sellepärast me ka tööd teeme. Usun, et meil õnnestub näidata paremat jalgpalli ja tõusta sinna, kuhu me tahame tagasi tõust," kommenteeris Anier.

Praegu on Eestil alagrupis kuue punktiga täisedu, Malta on kolme punktiga teisel kohal, San Marino jätkab nulli peal.