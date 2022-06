Endine F1 tiimiboss: Hamilton ei ole enam Mercedeses liider

Paljud ootasid, et eelmisel hooajal väga napilt maailmameistritiitli Max Verstappenile (Red Bull) kaotanud Hamilton maksab sel hooajal tiitlikaotuse eest kätte, vahendab DailyMail. Paraku ei ole britt suutnud sel hooajal ühtegi etapivõitu võtta ning paikneb punktitabelis alles kuuendal kohal 50 punktiga. Liider Verstappenist lahutab teda 75 punkti.

Hamiltoni tiimikaaslane Russell on aga hooaega hästi alustanud ja paikneb 84 punktiga neljandal kohal ning on seega 34 punkti võrra eespool Hamiltonist.

"Kindlasti on see suur üllatus kõigile, kes arvasid, et Hamilton on parim," sõnas Jordan. "Hamilton ei ole enam boss, isegi mitte Mercedeses. Russell on tema positsiooni üle võtnud. Saab olema väga huvitav. Tahan näha, kuidas Hamilton sellest üle saab," sõnas Jordan DailyMail vahendusel.