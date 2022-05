Rannula: tegime ära suure asja ja seda tuleb osata nautida

"Praegu ei ole võib olla kõik asjad kohale jõudnud, aga see on igal juhul ajalugu. Nii Pärnu linnale, meie kogukonnale kui ka satsile. Tegime suure asja ära ja kindlasti tuleb seda osata nautida," lausus ta ERR-ile.

Rannula sõnul oli arusaadav, et enam kui 2000 inimest saalis panid pallurid ka natuke väristama. "Arusaadav! Mina mäletan sellist fiilingut 20 aastat tagasi, kui ise veel Tartus olin. Vinge karukoopa tunne oli ja see lisaenergia, mille saime, aitas kõvasti."

Rannula tuli Tartu klubiga mängijana kaks korda Eesti meistriks. "Tollal olin veel noor poiss ja võib-olla pilvedes. Täna olen rahulikum ja suudan asju kainemalt läbi mõelda. Aga kindlasti seda medalit hindan väga kõvasti."

Eesti meistriks tuleku võti peitus tema sõnul stabiilsuses, nii kaitses, lauavõitluses kui ka koosseisus. "Kõikumist oli vähe ja leidsime mängijad, kes julgesid rünnakul vastutuse julgesid võtta," põhjendas ta edu.

Enda arengu kohta rääkis ta järgnevat: "Eks üritad arendada nii palju kui võimalik ja lõpuks töö käigus need õppetunnid tulevad. Eks olen ka omad kalad ära teinud ja neist õppinud. Oleme klubina ka rahuliku protsessi käigus paremaks saanud, õppinud vigadest. Arengu oleme läbi teinud nii mina kui klubi."

Kuidas teekond Pärnus jätkub? "Seda on juba kõik küsinud. Ma ei taha seda täna arutada. Olen koondise treener. Terve pikk suvi ees. EM ees. Aga vaatame. Natuke naudime seda, millega oleme hakkama saanud ja siis mõtleme edasi."

Kindel on aga see, et nüüd on aeg tähistada. "Kuna on esimene võit saja aasta jooksul - ega me täpselt veel ei tea. Kindlasti on üllatus, aga kindlasti naudime seda õhtut."