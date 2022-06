Rannula on saanud pakkumisi välisklubidelt: kindlasti peab riske võtma

Meistritiitli võitnud tiimist lahkuvad tihti paljud mängijad, kuna tuntakse, et meeskond on valmis. Kas sama juhtub Pärnuga? "See ei ole kindlasti küsimus mulle. On kurb tõsiasi, et automaatselt tõusevad mängijate rahalised ootused, treeneritel samamoodi. Aga klubi eelarve võrdväärselt ei tõuse," rääkis Rannula Betsafe'i spordiennustusportaali taskuhäälingus.

"Teistpidi, Pärnu on praegu siin, kuna me ei ole üle oma varju hüpanud. Oleme suutnud õigel hetkel tajuda, kui miski ei ole veel päris meie tase," rääkis juhendaja.

Rannula tõi näitena Eurosarja, mis ei too kaasa ainult reisi- ja korralduskulu, vaid eeldab ka organisatsiooni valmisolekut. "Kui me teeme kõik korraga nelja-viie inimese tööd, siis ühel hetkel see mull lõhkeb," sõnas ta.

Oma tulevikust rääkides ütles Rannula, et soovib varem või hiljem Eestist välja saada. "Tean, et Eesti treenereid keegi ei oota, pead ise kasutama igasugu võimalusi. Lõppkokkuvõttes peab kindlasti riske võtma. Ei tule kindlasti mingit tippklubi, kes ütleb, et "Rannula, tule meile abiks"."

Mehele on tulnud ka esimesed välispakkumised, ent selle taga võivad peituda suured riskid. "Kui minna hooaja keskel, võib see lõppeda väga kiiresti. Selle hooaja suur risk on see, et kuna EM lõpeb septembri keskel, siis minnes välisklubi juurde kaks nädalat enne hooaja algust, võib sealt juba kuu pärast tagasi tulla," tõdes Rannula.

Täispikka intervjuud Rannulaga saab vaadata Betsafe'i taskuhäälingu lehelt.