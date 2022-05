Johannes Erm asub jahtima MM-normi

Suvel täitis Erm EM-i normi, kogudes 8213 punkti, kuid maailmameistrivõistluste jaoks on vaja saada 8350 silma. Viimastel aastatel on eestlast vaevanud vigastused, septembris käis ta jalaga ka lõikusel. Nüüd sõnas Erm aga Postimehele, et tervis on parem kui olümpial.

MM-ile pääseb ühest riigist kolm kümnevõistlejat, eestlastest on normi täitnud juba Karel Tilga (8484 silma) ning Janek Õiglane (8405). Ermi isiklik rekord jääb 2019. aastasse, kui ta kogus 8445 punkti.

Neljapäeval tehakse esimese ala ehk 100 m jooksuga algust kell 22.00.