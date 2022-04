Fury lõi karjääri viimases matšis Whyte'i nokauti

Fury domineeris kohtumist algusest peale ning kuuendas raundis lõi ta võimsa paremhaagiga Whyte'i pikali. Whyte suutis läbi raskuste püsti tõusta, ent kohtunik otsustas matši lõpetada ja Fury tehnilise nokaudiga võitjaks kuulutada.

"See võib Mustlaskuninga jaoks olla viimane matš," rääkis Fury pärast matši, vahendab BBC. "Olen täitnud kõik eesmärgid. Ma olen pärast Rocky Marcianot alles teine raskekaalu poksija, kes läheb võitmatuna pensionile. Ma lubasin oma naisele, et lõpetan pärast [Deontay] Wilderi võitlust, aga mulle pakuti võitlust Wembley staadionil ja ma olin selle fännidele võlgu. Milline viis lahkuda."

"Dillian on tõeline võitleja ja ma usun, et temast saab millalgi maailmameister. Kahjuks pidi ta täna minu vastu võitlema," lisas Fury.

Fury on karjääri jooksul võitnud 32 matši, nendest koguni 23 nokaudiga. Kaotusvalu pole ta kordagi tundnud, kuid ühe viigi tegi ta 2018. aastal Deontay Wilderiga. Whyte on võitnud 28 ja kaotanud kolm matši. Varasemalt on ta pidanud tunnistama Anthony Joshua ja Aleksandr Povetkini paremust.