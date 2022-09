Tyson Fury pakub Anthony Joshuale tiitlimatši

Joshua kaotas mõned nädalad tagasi Saudi Araabias kohtunike otsusega ukrainlasele Oleksandr Ussõkile, kes säilitas enda WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Rindelt naasnud Ussõk avaldas pärast, et tahab järgmisena vastamisi minna Furyga, kes aprillis teatas karjääri lõpetamisest.

Nüüd aga selgus, et Fury on siiski valmis poksima, aga pole valmis nii kaua ootama. Nimelt on Ussõk andnud mõista, et ei plaani enne järgmist aastat poksiringi naasta.

Seetõttu pöördus Fury sotsiaalmeedias Joshua poole. "Olete kõik kuulnud, et kavatsen mõne kuu pärast jälle poksida. Enne kui enda vastase avaldan, pean igaks juhuks seda tegema," rääkis Fury videos. "Anthony Joshua, tean, et kaotasid just Ussõkile ja tean, et sul pole parasjagu ühtegi vööd. Tahaksin anda sulle võimalust võidelda minuga WBC meistrivöö peale."

"Sa oled just 12 raundi poksinud, oled vormis, sa oled valmis! Annan sulle paar kuud veel aega," jätkas Fury. "Kui oled huvitatud, saadan sulle kuupäeva ja siis võime madistada!"

Joshua vastas sellele üsna lakooniliselt: "Rahune. Ma ei aruta asju internetis," kirjutas Joshua ja lisas, et kui Fury seda tõsiselt mõtleb, peaks ta Joshua mänedžeriga ühendust võtma. "Olen detsembris valmis."