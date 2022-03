Jaanimaa: pole hullu, Austria on mängitav vastane

Eesti käsipallikoondis kaotas MM-võistluste esimese valikmängu võõrsil Austriale küll kahe väravaga, kuid pühapäeval avaneb kodus võimalus vigade paranduseks. Meeskonna liidrid Mait Patrail ja Dener Jaanimaa kinnitavad, et Austria on vastasena alistatav.

Eesti ja Austria kahest MM-võistluste valikmängust esimeses, neljapäeva õhtul Bregenzis peetud kohtumises juhtis Eesti esimese poolaja keskel korra viie väravaga ning edasi hoiti veel teisegi poolaja alguses paariväravalist edu.

Austria pööras viie järjestikuse väravaga teisel poolajal aga mängu enda kasuks, võites lõpuks kahega 35:33. Kuus väravat visanud Dener Jaanimaa sõnul oli esimene poolaeg hea, edasi kogunes eksimusi liialt.

"Tegime lihtsaid vigu, andsime rünnakul palle ära, kindlaid olukordi ei visanud ära. Miinus kaks - pole hullu tegelikult," kommenteeris Jaanimaa ERR-ile.

Mait Patrail: "Kui lõpptulemust vaatame, siis kaotasime mängu. Õnneks on veel 60 minutit ees, saame vead parandada. Ma loodan, et kodus mängime paremini. Panime liiga palju kuue meetri pealt pihta. Esimesel poolajal olime viiega ees, siis oleks pidanud edasi jooksma ja vahet hoidma."

Neljapäeval sajanda koondisemängu pidanud Patrail, samuti Jaanimaa on veendunud, et pühapäeva õhtul on võimalik kodus võtta Austrialt revanš. Edasipääsuks on vaja kolmeväravalist võitu. Väike võimalus võiduks oli ka neljapäeva õhtul, kui viimast minutit alustati viigiseisult.

"Lõpus seal ehk kohtuniku pisut teistsugune vile ja mäng lõppenuks viigiga," ütles Jaanimaa. "Väga vihale ajab, aga mis seal ikka. See on sport. Austria on mängitav vastane - läheme anname endast parima."

Eesti võõrustab Austriat MM-valikmängus pühapäeva õhtul kell 19.40, otseülekannet mängust näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.