Z-märki kandnud Venemaa võimleja suhtes algatati distsiplinaarmenetlus

Sportvõimlemise MK-etapil võistles Kuljak nn neutraalse lipu all, kuid oma võistlusvormil kandis venelane Z-märki. Vene vägede sõidukid Ukrainas kasutavad Z-märki ning sellest on saanud toetussümbol Venemaa agressioonile Ukrainas. Kuljak võitis MK-etapil rööbaspuudel pronksmedali, võitjaks tuli ukrainlane Illia Kovtun.

Russian gymnast Ivan Kuliak wearing the "Z" pro-invasion symbol on his shirt while sharing a podium with a Ukrainian rival on Saturday.



Kuliak finished third - behind winner Ukraine's Illia Kovtun in the parallel bars at a World Cup event in Doha. pic.twitter.com/evtG1iEBgq