Venemaa võimleja kandis MK-etapil Z-märgiga võistlusvormi

Möödunud nädalal Saksamaal Cottbusis võidutsenud Illia Kovtun võttis esikoha ka Dohas punktisummaga 15.166. Hõbedale tuli Kasahstani esindaja Milad Karimi, kes kogus 14.553 punkti.

Palju kõneainet tekitas kolmandaks tulnud Venemaa võimleja Ivan Kuljak (14.553 punkti), kes võistles nn neutraalse lipu all, kuid kandis oma võistlusvormil Z-märki. Sama tähistust kasutavad ka Vene vägede sõidukid Ukrainas.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO