Nazarov: ajad lähevad aina paremaks ehk ma liigun õiges suunas

Märtsis Belgradi sise MM-il osalev Nazarov (Audentese SK) võitis laupäeval 60 meetri eeljooksu ajaga 6,66 ja parandas hiljem toimunud finaalis aega veel kahe sajandiku võrra. Tema enda nimel olev Eesti rekord, mille Nazarov jooksis mullu Torunis, on 6,62.

"Päris seda ei tulnud, mida ise ootasin," tunnistas Nazarov ERR-ile. "Jooksud ei õnnestunud mul sajaprotsendiliselt, 60 on nii lühike distants, vigu ei saa teha. Paar sajandikku, natuke veel parandamist."

"Kolm võistlust, mis Euroopas tegin, näitasid, et tehniliselt ei olnud kõik asjad paigas. Kui tulin uuesti Eestisse võistlema, olen saanud jooksule paremini pihta," tõdes Nazarov. "Ajad lähevad aina paremaks ja paremaks, mis näitab, et liigun õiges suunas. Kolm-neli nädalat on jäänud MM-ini, teen veel ühe võistluse Taanis ja siis valmistun MM-iks."