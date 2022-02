Eesti kergejõustiklased valmistuvad sisemaailmameistrivõistlusteks

60 meetri jooksu Eesti rekordimees ning Euroopa meistrivõistluste finalist Karl Erik Nazarov täitis MM-võistluste normi juba eelmisel talvel. Tänavuseks hooajaks valmistus ta uue treeneri taanlase Mikkel Larseni juhendamisel ja kohanemiseks kulus veidi aega. Viimaste startidega on meie esisprinter taas oma rekordile päris lähedale jõudnud.

"Varasematel aastatel olen ma alati alustanud suure pauguga. See aasta ma pidin natukene rahulikumaks jääma. Esimesed stardid Tšehhis ja Taanis ei saanud selliseid aegu nagu tavaliselt. Treener on mul ka uus ja temaga polnud mul varasemalt mingisugust kokkupuudet, alguses oli selline teineteise kompamine. Ma ise ütleksin nii, et kui ma tulin Eestisse, siis ma olin üsna rahulik ja teadsin, et jooksen alla 7,10 ja sealt hakkab see asi liikuma nii nagu ta muidu on liikunud," rääkis Nazarov.

Nazarovil on veel paar nädalat viimase lihvi andmiseks, et teha parim jooks MM-il Belgradis. "Siin ma teen neid jookse alates 20 meetrist täiesti üksinda, aga minule ikkagi meeldib kui mul on 6,50 ajaga inimesed ümber, siis ma tean ja tunnen, et on vaja joosta. 6,62 [isiklik rekord - toim.] pole mul mingisugune eesmärk. Ma tean, et see tuleb varem või hiljem ületada, seega miks mitte teha seda MM-il."

Tõkkesprinter Keiso Pedriks alustas hooaega Eesti rekordiga juba detsembri lõpus, kuid jaanuaris tuli võtta pikem võistluspaus. Äsjased jooksud Eesti meistrivõistlustel lubavad aga lootusrikkalt MM-i poole vaadata.

"Jaanuari algul oli mul kerge sääretrauma, pidin jooksmisest tegema kaks-kolm nädalat pausi. See tuleb mulle MM-i suhtes ainult kasuks, sest sellise terava vormiga, mis mul detsembris oli, oleks märtsi lõpuni raske olnud. Ma arvan, et keha ise andis signaali, et võta natukene hoogu maha. Süstin seda usku endasse, et suudan MM-iks kõige paremasse vormi saada ja seal ikkagi joosta meestega võrdselt," sõnas Pedriks.

Mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg tuli nädalavahetusel Eesti meistriks nii teivashüppes kui kaugushüppes. Seitsmevõistluse hooaja edetabelis on ta kuuendal kohal ja loodab MM-iks uuesti vähemalt sama heasse vormi jõuda.

"Ma pigem tahaks paar üksikala veel teha, eriti just sprinti ja kuulitõuget. See nädal, mis nüüd tuleb, pean tegema tugeva trenninädala ja siis poolteist nädalat pean energiat koguma. Siis on mul värske ja hea tunne enne MM-i," ütles Hausenberg.

Eelmise aasta edetabeli põhjal sise-MM-ile kutse saanud Karel Tilga pole sel talvel seitsmevõistlust teinud. Nädalavahetusel tõukas ta kuuli ja hüppas kaugust, varem on ühe stardi teinud ka tõkkejooksus.

"Kuulis oli väga hea ja stabiilne seeria. Kõik tõuked olid üle 15 meetri, mis on väga okei. Kaugushüppes jäi agressiivsusest natukene puudu, aga ma arvan, et ei ole hullu. Mul tuleb paar võistlust Tartus, kus ma teen veel tõket ja teivast, et saaksin ka nendel aladel seda võistlusnärvi natukene tunda ja sellest peaks piisama. Kõik märgid on normaalsed. Ma usun, et vorm on täitsa okei," märkis Tilga.

Kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused toimuvad 18. kuni 20. märtsini.