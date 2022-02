VIDEO | Craig Breen lõpetas kiiruskatse lumevallis

Breen sõitis enne esimest vaheajapunkti lumevalli, kuid pääses sealt umbes paarikümne sekundiga välja. 20,2 kilomeetri peal avastas ta end aga taas lumevallis. Nimelt läks Breeni auto vasakkurvis auto parema tagaosaga vastu valli ning auto lendas lumevalli peale. Breen ja kaardilugeja üritasid autot välja saada, kuid ebaõnnestunult. Seejärel näidati katsel punast lippu ja katse peatati.

Paremal on näha Breeni autot:

@Craig_Breen has been caught out twice on SS2 in snowbanks ❄️



