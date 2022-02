Hamilton kutsus vormel-1 sarjaga liituma erapooletuid kohtunikke

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) kutsus vormel-1 sarjaga liituma erapooletuid kohtunikke, öeldes, et sõprussuhted mõne kohtuniku ja teatud sõitjate vahel on mõjutanud nende otsuseid.

Hamilton ütles, et ta kaotas usu selle vastu, kuidas vormel-1 sarja juhitakse pärast möödunud aasta Abu Dhabis toimunud finaali, kus ta turvaautoga seotud juhtumi tõttu oma kaheksandast meistritiitlist ilma jäi. Seejuures ei täpsustanud ta ühtegi juhtumit ega sõitjat, kus oleks tehtud otsus, mis oli tema vastu.

"Mõned võidusõitjad on teatud inimestega väga head sõbrad ja ka reisivad koos," rääkis 37-aastane sõitja hooaja esimesel testisõidul toimunud pressikonverentsil. "Ma arvan, et vormel-1 peaks ametitesse määrama inimesed, kes on erapooletud ja on keskendunud, kui nad otsuseid teevad." Hamilton lisas, et sooviks ka suuremat naiste esindatust kohtunike seas.

Vormel-1 etappidel on kohtunike ülesandeks otsustada võistluse ajal toimunud vahejuhtumite üle, sealhulgas karistuste jagamise üle.

Abu Dhabis reegleid rikkunud võistlusdirektor Michael Masi algaval hooajal oma kohal ei jätka ning teda hakkavad asendama Eduardo Freitas ja Niels Wittich.